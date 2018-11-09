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              BEGETON | ART
              Добавлено 09.11.2018
              300 000

              Зерновой сепаратор ИСМ 15

              Телефон
              +79524388147
              Продавец
              НИКА-АГРО
              0
              Описание товара
              Сепаратор зерновой ИСМ-15Аэродинамический сепаратор ИСМ недаром завоевал большую популярность у аграриев, ведь это лучшее оборудование для очистки и калибровки семян всех видов сельскохозяйственных культур, а также подготовки посевного материала - тяжёлых семян с высоким потенциалом прорастания!Преимущества зернового сепаратора ИСМВыделение наиболее жизнеспособных и продуктивных семян с самым высоким потенциалом прорастания.Исключение травмирования семян в процессе сепарирования.Эффективное отделение здоровых и качественных семян от травмированных, повреждённых и заражённых.Работа с любыми сельскохозяйственными культурами.Благодаря циклонно-осадочной камере (ЦОК) возможно устанавливать машину в закрытых помещениях без дополнительных систем очистки воздуха.Не требует сложного технического обслуживания.Простота и надёжность конструкции.Отсутствие решёт и прочих сменных элементов.Самый низкий расход электроэнергии на тонну перерабатываемой продукции.ПРИНЦИП РАБОТЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРАОсновные преимущества сепаратора ИСМ это:* ОТБОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА (наиболее тяжёлых, жизнеспособных и продуктивных семян с самым высоки потенциалом прорастания и всхожести).* ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА СЕМЯН ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (зерновых, бобовых, масличных и т.д.).* ОТДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН ОТ ПОВРЕДЖЁННЫХ И ЗАРАЖЁННЫХ.* ОТСУТСТВИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ СЕМЯН (машина не имеет решёт, а камера сепарации внутри обшивается мягкой пористой резиной).* ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ (регулировка мощности воздушного потока при помощи частотного преобразователя).* ЭКОНОМИЧНОСТЬ (отсутствие сменных частей и расходных материалов).* НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. ОТЛИЧИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА ИСМ ОТ РЕШЁТНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫТехнические характеристики сепаратора ИСМ-15Производительность при первичной очистке зерна:15 т/часПроизводительность при калибровке посевного материала:7 т/часПотребление электроэнергии:0,2 - 2,2 кВт/час, 380В, 50 ГцДлина:2300 ммШирина:650 ммВысота:2400 ммМасса:370 кг
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