Оборудование для очистки и калибровки зерна ИСМ 10 ЦОК

Описание товара

Сепаратор зерноочистительный ИСМ-10-ЦОК для очистки зерна, калибровки семян и отбора посевного материалаАэродинамический зерновой сепаратор ИСМ с циклонно-осадочной камерой замкнутого цикла (ЦОК) предназначен для одновременной очистки от крупных и мелких примесей и сортировки семян любых видов сельскохозяйственных культур на фракции по весу.Зерновой сепаратор для очистки и подготовки семян к посеву ИСМ-10 предназначен для небольших фермерских хозяйств. В отличии от предыдущих моделей ИСМ-3 и ИСМ-5, сепаратор ИСМ-10 имеет более длинную камеру сепарации, мощный двигатель и частотный преобразователь, что в последствии и даёт нам такую производительность. Небольшие габариты сепаратора и высокая производительность – то, что нужно современному фермеру для решения тех или иных задач в плане послеуборочной обработки зерна.Основные преимущества сепаратора ИСМ это:* ОТБОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА (наиболее тяжёлых, жизнеспособных и продуктивных семян с самым высоки потенциалом прорастания и всхожести).* ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА СЕМЯН ВСЕХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (зерновых, бобовых, масличных и т.д.).* ОТДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН ОТ ПОВРЕДЖЁННЫХ И ЗАРАЖЁННЫХ.* ОТСУТСТВИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ СЕМЯН (машина не имеет решёт, а камера сепарации внутри обшивается мягкой пористой резиной).* ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ (регулировка мощности воздушного потока при помощи частотного преобразователя).* ЭКОНОМИЧНОСТЬ (отсутствие сменных частей и расходных материалов).* НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.* РАБОТА БЕЗ ПЫЛИ, БЛАГОДАРЯ ЦИКЛОННО-ОСАДОЧНОЙ КАМЕРЕ (ЦОК) - пыль и мелкие примеси сбрасываются в специальный контейнер, в то время как воздух очищается и циркулирует внутри системы. ОТЛИЧИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА ИСМ ОТ РЕШЁТНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ