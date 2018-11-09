Описание товара

Сепаратор зерноочистительный ИСМ-5-ЦОК для очистки зерна, калибровки семян и отбора посевного материалаАэродинамический зерновой сепаратор ИСМ с циклонно-осадочной камерой замкнутого цикла (ЦОК) предназначен для одновременной очистки от крупных и мелких примесей и сортировки семян любых видов сельскохозяйственных культур на фракции по весу.При первоначальном сборе урожая получается смесь под названием ворох. Основную массу вороха составляет зерно, однако, в нем также в большом количестве присутствуют следующие элементы:насекомые и их останки