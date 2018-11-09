Сплит-система Daikin

Описание товара

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году. Акира Ямада основал в Японии компанию Daikin Industries Ltd , начавшую производства кондиционерного оборудования. Уделяя огромное внимание качеству продукции, основываясь на передовых технологиях, компания вскоре заняла лидирующее положение на рынке климатической и холодильной техники. Именно в тридцатые годы компании Daikin впервые в Японии, удалось осуществить синтез фреона.