Круг 200 12Х18Н10Т, 20Х13, 30х13, 20Х23Н18, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2, 08Х18Н10

Описание товара

Круг 200 12х18н10т.20х13-40х13, 20х23н18, 06хн28мдт, 10х17н13м2 купить или узнать цену всегда можно позвонив в отдел нержавеющих сталей в компании"СтальЭнерго-96" Доставим металлопрокат в любой регион России из наличия и под заказ!