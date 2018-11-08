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              BEGETON | ART
              Добавлено 08.11.2018
              139

              Круг 200 12Х18Н10Т, 20Х13, 30х13, 20Х23Н18, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2, 08Х18Н10

              Телефон
              +73433856654
              Продавец
              СтальЭнерго-96
              0
              Описание товара
              Круг 200 12х18н10т.20х13-40х13, 20х23н18, 06хн28мдт, 10х17н13м2 купить или узнать цену всегда можно позвонив в отдел нержавеющих сталей в компании"СтальЭнерго-96" Доставим металлопрокат в любой регион России из наличия и под заказ!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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