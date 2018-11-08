Описание товара

Можжевельник китайский. Juniperus chin. 'Kuriwao Gold'. Посадочный материал, декоративные кустарники, саженцы. Добрый день! Мы занимаемся выращиванием и продажей растений для ландшафтного дизайна. В ассортименте собственного производства декоративные кустарники (декоративно-лиственные и красивоцветущие), декоративные хвойные растения, деревья, плодово-ягодные растения (саженцы плодовых деревьев и кустарников), многолетние травянистые растения, цветы и ягоды. Полный перечень растений для реализации в этом году можно узнать, скачав наш полный прайс-лист или позвонив нам. Наши растения без болезней и вредителей (мы проводим регулярные профилактические обработки), прекрасно сформированные, красивые и пушистые! Посадочный материал мы реализуем с комом земли. Кома у кустарников упаковываем в строительный мешок, который при посадке необходимо снять. Кома деревьев и крупных кустарников упаковываем в мешковину и сетку, для сохранности кома. При посадке сетку и мешковину снимать не нужно, они со временем сгниют. Стоимость сетки 300 и 380 руб. У нас предусмотрена система скидок! Скидки на разовые покупки: от 10000 руб - 5% от 20000 руб - 7% от 30000 руб - 10% Накопительная система скидок для постоянных покупателей: от 100000 руб - 15% от 200000 руб - 20% от 300000 руб - 25% У нас есть в продаже отличные лопаты из рельсовой стали, их качество проверено в работе на личном опыте. Эти лопаты гораздо лучше и надежнее импортных дорогих лопат. Стоимость лопаты без черенка - 350 руб. Спрашивайте лопаты у Василия. Мы выполняем работы по уходу за садом: стрижка кустарников и деревьев, санитарная и декоративная, посадку растений, внесений удобрений, обработку внекорневую препаратами от вредителей и болезней. Мы выполняем все виды ландшафтных работ: начиная от составления ландшафтного дизайн-проекта до расстановки садовой мебели и малых архитектурных форм. Спектр наших услуг: инженерная подготовка участка - проектирование и монтаж дренажной системы, проектирование и монтаж системы садового освещения, проектирование и монтаж автоматической системы полива. земляные работы на участке - планировочные работы (вертикальная и горизонтальная планировка), срезка существующего грунта, завоз плодородного слоя и замена грунта, подготовка оснований для цветников и газона. строительные работы на участке - устройство подпорных стенок, устройство садовых дорожек и площадок, устройство въездных групп - парковочные зоны на бетонном основании, устройство садовых лестниц и ступеней, монтаж малых архитектурных форм - садовых беседок, качелей. озеленение участка - посадка крупномеров, посадка деревьев и кустарников, создание плодового сада, создание цветников и миксбордеров, создание композиций из хвойных растений, посадка живых изгородей и создание садовых кабинетов, вертикальное озеленение. работа с камнем - создание рокариев и альпинариев, альпийских горок и сухих ручьев, декоративные отсыпки из щебня, крошки и мульчи, художественная укладка камня работы с водой - устройство садовых декоративных водоемов, фонтанов, ручьев, каскадов. Мы знаем о растениях все! Мы умеем правильно использовать ассортимент растений нашего климата в ландшафтном дизайне! Проектные работы для ландшафтного дизайна создаются на основе нашего большого опыта работы и знаний, с учетом пожеланий и предпочтений заказчика, с использованием всех возможностей участка. Ждем Вас в гости, Василий и Анна