Декоративное растение Дейция шершавая махровая

Описание товара

Дейция шершавая махровая. Посадочный материал, декоративные кустарники, саженцы.Добрый день!Мы занимаемся выращиванием и продажей растений для ландшафтного дизайна. В ассортименте собственного производства декоративные кустарники (декоративно-лиственные и красивоцветущие), декоративные хвойные растения, деревья, плодово-ягодные растения (саженцы плодовых деревьев и кустарников), многолетние травянистые растения, цветы и ягоды. Полный перечень растений для реализации в этом году можно узнать, скачав наш полный прайс-лист или позвонив нам.Наши растения без болезней и вредителей (мы проводим регулярные профилактические обработки), прекрасно сформированные, красивые и пушистые!Посадочный материал мы реализуем с комом земли. Кома у кустарников упаковываем в строительный мешок, который при посадке необходимо снять. Кома деревьев и крупных кустарников упаковываем в мешковину и сетку, для сохранности кома. При посадке сетку и мешковину снимать не нужно, они со временем сгниют. Стоимость сетки 300 и 380 руб.У нас предусмотрена система скидок!Скидки на разовые покупки:от 10000 руб - 5%от 20000 руб - 7%от 30000 руб - 10%Накопительная система скидок для постоянных покупателей:от 100000 руб - 15%от 200000 руб - 20%от 300000 руб - 25%Мы выполняем работы по уходу за садом: стрижка кустарников и деревьев, санитарная и декоративная, посадку растений, внесений удобрений, обработку внекорневую препаратами от вредителей и болезней.Мы выполняем все виды ландшафтных работ: начиная от составления ландшафтного дизайн-проекта до расстановки садовой мебели и малых архитектурных форм. Спектр наших услуг:инженерная подготовка участка - проектирование и монтаж дренажной системы, проектирование и монтаж системы садового освещения, проектирование и монтаж автоматической системы полива.земляные работы на участке - планировочные работы (вертикальная и горизонтальная планировка), срезка существующего грунта, завоз плодородного слоя и замена грунта, подготовка оснований для цветников и газона.строительные работы на участке - устройство подпорных стенок, устройство садовых дорожек и площадок, устройство въездных групп - парковочные зоны на бетонном основании, устройство садовых лестниц и ступеней, монтаж малых архитектурных форм - садовых беседок, качелей.озеленение участка - посадка крупномеров, посадка деревьев и кустарников, создание плодового сада, создание цветников и миксбордеров, создание композиций из хвойных растений, посадка живых изгородей и создание садовых кабинетов, вертикальное озеленение.работа с камнем - создание рокариев и альпинариев, альпийских горок и сухих ручьев, декоративные отсыпки из щебня, крошки и мульчи, художественная укладка камняработы с водой - устройство садовых декоративных водоемов, фонтанов, ручьев, каскадов.Мы знаем о растениях все! Мы умеем правильно использовать ассортимент растений нашего климата в ландшафтном дизайне!Проектные работы для ландшафтного дизайна создаются на основе нашего большого опыта работы и знаний, с учетом пожеланий и предпочтений заказчика, с использованием всех возможностей участка.Ждем Вас в гости, Василий и Анна