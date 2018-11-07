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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              9 145

              Бак для душа 250 л с крышкой и электрическим обогревом

              Телефон
              +78314231203
              Продавец
              Лигр
              0
              Описание товара
              Бак для душа 250 л с крышкой и электрическим обогревомВысота:460 ммШирина: 1000 ммДлина: 1000 ммДиаметр крышки: 390 ммБак оснащен терморегулятором и устройством защитного отключения (УЗО). Достоинства бака для душа с электрообогревом:Изделие отвечает всем современным требованиям электробезопасности и сертифицировано в соответствии с регламентом Таможенного Союза.Бак оснащен УЗО (устройством защитного отключения), благодаря чему при попадании воды на электроэлементы под напряжением исключается удар током.Конструкция бака обеспечивает постоянное нахождение ТЭНа в воде, что предотвращает его повреждение из-за перегрева.Слив воды из бака осуществляется из верхнего наиболее теплого слоя. Это достигается за счет установленного на конце сливного шланга поплавка.Бак оборудован ниппелем для подсоединения шланга залива воды. При желании подачу воды в бак можно сделать автоматической.ТЭН оборудован терморегулятором , позволяющим нагревать воду до заданной температуры с автоматическим выключением по её достижении.Бак окрашен в черный цвет, что помогает быстрому нагреву воды за счет излучения солнца.Изделие полностью безопасно благодаря подключению к электросети с заземлением.Бак цельнолитой, бесшовный, с ребрами жесткости.Малый вес изделия -20 кг - позволяет перемещать его вручную.Бак легко монтировать на металлическую рамную конструкцию без дополнительного крепления.
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