Es4 01 19 (гидравлика+двигатель)

Описание товара

Погружной многоступенчатый насос для колодцев, фонтанов и скважин диаметром 4". Используется для чистых жидкостей без включений. Конструкция имеет плавающую гидравлику и встроенный обратный клапан, что позволяет перекачивать воду с небольшим количеством механических примесей до 150 грамм на кубический метр. Изготовлен из высококачественного и термопластичного материала, что обеспечивает отличную стойкость. Допустима горизонтальная установка в рубашке. Особенности: • Максимальный размер перекачиваемых частиц - 4.5 мм • Применяется электронный блок"PROTEC" для защиты насоса • Соединение по стандратам"NEMA" с электродвигателем • Максимально допустимая температура перекачиваемой среды 35°C