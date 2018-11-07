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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              41 875

              Es4 01 19 (гидравлика+двигатель)

              Телефон
              +78314231203
              Продавец
              Лигр
              0
              Описание товара
              Погружной многоступенчатый насос для колодцев, фонтанов и скважин диаметром 4". Используется для чистых жидкостей без включений. Конструкция имеет плавающую гидравлику и встроенный обратный клапан, что позволяет перекачивать воду с небольшим количеством механических примесей до 150 грамм на кубический метр. Изготовлен из высококачественного и термопластичного материала, что обеспечивает отличную стойкость.  Допустима горизонтальная установка в рубашке. Особенности: • Максимальный размер перекачиваемых частиц - 4.5 мм • Применяется электронный блок"PROTEC" для защиты насоса • Соединение по стандратам"NEMA" с электродвигателем • Максимально допустимая температура перекачиваемой среды 35°C
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