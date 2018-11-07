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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              39 000

              Энергоэкономичная насосная станция Tecnoplus 15 4M с частотным управлением

              Телефон
              +78314231203
              Продавец
              Лигр
              0
              Описание товара
              Энергоэкономичная насосная станция Tecnoplus 15 4M с встроенным устройством. Используется для повышения давления в системах бытового водоснабжения. Необходимое давление выстраивается с помощью кнопок +/- на табло насоса. Устройство ESD (Espa Speed Driver) - электронный преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, тем самым обеспечивает постоянное давление в системе не зависимо от расхода воды. ESD не потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса. За счет плавной остановки двигателя эффект гидравлического удара сводится к нулю. Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). После срабатывания защиты, ESD автоматически делает четыре попытки перезапуска насоса. В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов, манометр.
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