Энергоэкономичная насосная станция Tecnoplus 15 4M с частотным управлением

Описание товара

Энергоэкономичная насосная станция Tecnoplus 15 4M с встроенным устройством. Используется для повышения давления в системах бытового водоснабжения. Необходимое давление выстраивается с помощью кнопок +/- на табло насоса. Устройство ESD (Espa Speed Driver) - электронный преобразователь скорости, который плавно изменяет частоту вращения двигателя, тем самым обеспечивает постоянное давление в системе не зависимо от расхода воды. ESD не потребляет больших пусковых токов, экономит до 40% электроэнергии и повышает КПД насоса. За счет плавной остановки двигателя эффект гидравлического удара сводится к нулю. Светоиндикаторы на табло информируют о работе насоса и возникших неисправностях (сухой ход, недостаток воды, превышение высоты всасывания, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку). После срабатывания защиты, ESD автоматически делает четыре попытки перезапуска насоса. В состав станции входит встроенный обратный клапан, гаситель гидроударов, манометр.