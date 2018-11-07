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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              36

              ПНД труба ПЭ100 диаметром 32 мм SDR 17

              Телефон
              +78314231203
              Продавец
              Лигр
              0
              Описание товара
              Полиэтиленовые трубы ПЭ100 диаметром 32 мм высокого качества изготовлены по ГОСТ и предназначены для питьевой поды.SDR 17 (PN 10,0 ) 10,0 АтмТолщина стенка 2,0 ммВес 1 пог.м. 0,19кгВозможны намотки бухтами кратно 25м, 50м, 100м
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