ПНД труба ПЭ100 диаметром 32 мм SDR 17

Описание товара

Полиэтиленовые трубы ПЭ100 диаметром 32 мм высокого качества изготовлены по ГОСТ и предназначены для питьевой поды.SDR 17 (PN 10,0 ) 10,0 АтмТолщина стенка 2,0 ммВес 1 пог.м. 0,19кгВозможны намотки бухтами кратно 25м, 50м, 100м