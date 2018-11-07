Электронный контроллер на кран TORO TTT 9V

Описание товара

Контроллер TORO Tap Timer -9V Подключение к водопроводу с диаметром выходного отверстия 20 или 25 мм в одной модели Работа от батарейки 9V Наружное исполнение Контроллер TORO Tap Timer -9V представляет собой электронный водопроводной таймер, монтируемый на кран в прочном защищенном корпусе наружного исполнения. Возможность ввода нескольких программ полива и наличие эффективного встроенного соленоида и мембраны клапана делают контроллер Toro TTT-9V надежным и удобным в обращении устройством для управления поливом при установке контроллера на выходе из распределительного водопровода. Характеристики и преимущества Работа от батарейки. Достаточно одной 9-вольтовой щелочной батарейки, чтобы обеспечить работу контроллера в течение всего сезона полива. Устойчивый к воздействию погоды корпус и отверстие для подключения к водопроводу Подключение диаметром 20 или 25 мм со встроенным клапаном в одной модели Память заданных программ в течение 2 минут для замены батарейки Предотвращает потерю информации по графикам полива при замене батарейки Простое программирование. В память контроллера внесены 15 типовых графиков полива, комбинируя которые можно гораздо быстрее создать подходящую программу. Технические характеристики Подключение к водопроводу диаметром 20 или 25 мм в одной модели 1 щелочной элемент питания на 9В (не входит в комплект) Обычный срок службы батареи один сезон (6 месяцев) при условии нормального использования Рекомендуемый расход воды при давлении 2 бар: 15 л/мин Максимальный расход воды: 40 л/мин Рабочий диапазон давления: 1,4-7,0 бар Максимальное рабочее давление: 10 бар Рекомендуемая рабочая температура: 5-38°C Соответствие директиве RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ограничение содержания вредных веществ в электротехническом и электронном оборудовании) Дополнительные характеристики Крупный дисплей с легко читаемым текстом Подключение к водопроводу или фильтру диаметром 20 или 25 мм 7 кнопок для ввода данных Ввод времени в 24-часовом формате Семидневный календарь “Select-A-Day” (выбор по дням) Возможность запуска до 8 программ в день Автоматическое или ручное управление Возможность включения обратного отсчета до начала полива (от 8 часов до 5 минут) Наружный переключатель Вкл/Выкл Кнопки переключения на летнее и зимнее время 15 готовых программ полива Съемный фильтр Память заданных программ в течение 2 минут на время замены батарейки Индикатор заряда батарейки Гарантия Один год