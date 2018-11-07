Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              4 900

              Преобразователь давления Danfoss MBS1700

              Телефон
              +78314231203
              Продавец
              Лигр
              0
              Описание товара
              Преобразователь (датчик) давления MBS 1700 4-20мА Новые преобразователи давления Danfoss MBS 1700 предназначены для применения в коммунальном хозяйстве. Линейка датчиков разработана для работы в системах инженерного обеспечения зданий и сооружений. Концерн Danfoss предлагает привлекательные по цене преобразователи давления MBS 1700, разработанные на базе хорошо зарекомендовавшей себя серии MBS 3000. Чувствительный элемент выполнен по пъезорезистивной технологии на основе кристалла монокристаллического кремния и защищен силиконовым гелем и мембраной из кислотостойкой нержавеющей стали. Все чувствительные элементы термокомпенсированы и откалиброваны с помощью лазера. Эта технология позволяет получить следующие преимущества в сравнении со стандартным сенсором типа кремний на сапфире (КНС): - минимальные гистерезисные явления под действием температуры и давления
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store