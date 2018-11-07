Преобразователь давления Danfoss MBS1700

Описание товара

Преобразователь (датчик) давления MBS 1700 4-20мА Новые преобразователи давления Danfoss MBS 1700 предназначены для применения в коммунальном хозяйстве. Линейка датчиков разработана для работы в системах инженерного обеспечения зданий и сооружений. Концерн Danfoss предлагает привлекательные по цене преобразователи давления MBS 1700, разработанные на базе хорошо зарекомендовавшей себя серии MBS 3000. Чувствительный элемент выполнен по пъезорезистивной технологии на основе кристалла монокристаллического кремния и защищен силиконовым гелем и мембраной из кислотостойкой нержавеющей стали. Все чувствительные элементы термокомпенсированы и откалиброваны с помощью лазера. Эта технология позволяет получить следующие преимущества в сравнении со стандартным сенсором типа кремний на сапфире (КНС): - минимальные гистерезисные явления под действием температуры и давления