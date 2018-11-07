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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              5 200

              Plastica Alfa 10FLI110 гидроциклон 1

              Телефон
              +78314231203
              Продавец
              Лигр
              0
              Описание товара
              Гидроциклоны предназначены для эффективной очистки воды от взвешенных веществ, мусора, крупного песка, окалины и прочих веществ. Основой данного метода очистки является использование центробежной силы, за счет которой происходит отделение веществ, которые имеют отличные плотности. Системы с применением гидроциклонов, как правило, сочетаются с линейными фильтрами тонкой очистки для предотвращения возможного попадания твёрдых частиц в систему.Характеристики:Максимальное рабочее давление: 5 бар Размер соединения: 1"Тип подключения: Наружная резьбаПропускная способность: 2,2 - 5,8 м3Тип размещения: ВертикальноТип промывки: Ручная
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