Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              250

              Заделка всех типов коннекторов, без сварки, полировки, клея

              Телефон
              +78632102205
              Продавец
              квадриКОМ-Юг
              0
              Описание товара
              Заделка не требует клея или электричества Визуальный контроль дефектов, позволяющей исключить ошибку оператораЗаделка всех типов коннекторов, без сварки, полировкЗаделка не требует клея или электричестваЗаделка не требует клея или электричестваВизуальный контроль дефектов, позволяющей исключить ошибку оператора Коннекторы соответствуют FOCIS-10, TIA/EIA-604Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологииЭксцентриковая технология Cam позволяет производить повторный обжим в полевых условияхКоннекторы предварительно отполированы в заводских условияхНе требуют расходных материаловНеоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.Волокно, активированное по технологии Cam, и зажимающие оболочку механизмы обеспечивают превосходное и менее чувствительное к растягивающей нагрузке крепление волокна и оболочкиТип оптического кабеля: только с жесткой защитной оболочкойРазмер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store