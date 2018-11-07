Заделка всех типов коннекторов, без сварки, полировки, клея

Описание товара

Заделка не требует клея или электричества Визуальный контроль дефектов, позволяющей исключить ошибку оператораЗаделка всех типов коннекторов, без сварки, полировкЗаделка не требует клея или электричестваЗаделка не требует клея или электричестваВизуальный контроль дефектов, позволяющей исключить ошибку оператора Коннекторы соответствуют FOCIS-10, TIA/EIA-604Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3Вносимые потери: 0.40dB типовые (многомодовые и одномодовые)Обратные потери: >20dB (многомодовые), >50dB (одномодовые)Высокая производительность: увеличение скорости установки более чем на 50% по сравнению с коннекторами эпоксидной технологииЭксцентриковая технология Cam позволяет производить повторный обжим в полевых условияхКоннекторы предварительно отполированы в заводских условияхНе требуют расходных материаловНеоптическое разъединение удерживает линию передачи данных под растягивающими нагрузками (только кабель в оболочке).Эксцентриковый зажим волокна и механизм зажима оболочки обеспечивают превосходную фиксацию и снижают механическое воздействие на волокно.Волокно, активированное по технологии Cam, и зажимающие оболочку механизмы обеспечивают превосходное и менее чувствительное к растягивающей нагрузке крепление волокна и оболочкиТип оптического кабеля: только с жесткой защитной оболочкойРазмер оптического кабеля: волокно 900µm волокно в жесткой оболочке в комплекте с колпачками