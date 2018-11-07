Описание товара

Приспособление для жгутования кабеля — «кабельная расческа» (инструмент для укладки витопарного кабеля в жгут)Приспособление для жгутования кабеля CBOT24K, Panduit («кабельная расческа»)Приспособление для жгутования кабеля CBOT24K, Panduit (инструмент для укладки кабеля в жгут)Позволяет ускорить монтажные работы на 50%Применяется для укладывания 24 кабелей в плотный жгут перед тем, как скрепить их вместе кабельной стяжкойОптимизирует объем кабельных жгутов и улучшает внешний вид смонтированной системыСменные вставки применяются для кабелей разного диаметраПластиковые зажимы имеют закругленные края, предотвращающие повреждение кабеляИзготовлено из гладкого материала, легко скользит вдоль кабельного жгута КодОписаниеЦвет вставкиДиапазон диаметров кабеля, ммКол-во в упак.CBOT24KВ комплекте — разъемная крышка и две вставкиФлуоресцентный зеленый / Флуоресцентный желтый4,57—6,30 / 5,84—7,871