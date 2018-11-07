Футболка с длинным рукавом Рыбалка

Описание товара

Изделие из 100% хлопка, аппликация выполнена из высококачественной термической FLEX пленки немецких производителей, что позволяет изделию быть износоустойчивым, не выгорать на солнце, не отслаиваться и не «растрескиваться». Выдерживает бессчетное количество стирок при температуре до 60 градусов. Рекомендации по уходу за изделием:1. Стирать при температуре не выше 60 градусов2. Гладить изделие с изнаночной стороны. Размеры: 44-56Цвета: черный, песокМы предлагаем выбор цветов, как самого изделия, так и изображения, а также принимаем заявки на индивидуальные заказы. При заказе желательно в комментариях указывать размер, цвет изделия и цвет изображения.