Футболка Я русский

Описание товара

Изделие из 100% хлопка, аппликация выполнена из высококачественной термической FLEX пленки немецких производителей, что позволяет изделию быть износоустойчивым, не выгорать на солнце, не отслаиваться и не «растрескиваться». Выдерживает бессчетное количество стирок при температуре до 60 градусов. Рекомендации по уходу за изделием:1. Стирать при температуре не выше 60 градусов2. Гладить изделие с изнаночной стороны. Размеры от 42-60 Мы предлагаем большой выбор цветов, как самого изделия, так и изображения, а также принимаем заявки на индивидуальные заказы. При заказе желательно указывать размер, цвет изделия, цвет изображения и артикул (на фото в нижнем углу).