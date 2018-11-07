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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.11.2018
              500

              Футболка Никто, кроме нас!

              Телефон
              +73452510001
              Продавец
              Деозал
              0
              Описание товара
              Возможные варианты надписей на спине: ВДВ, СПЕЦНАЗ, ПОГРАНВОЙСКА, ОМОН, ГБР, ДЕСАНТУРА Изделие из  100% хлопка, аппликация выполнена из высококачественной термической FLEX пленки  немецких производителей, что позволяет изделию быть износоустойчивым, не выгорать на солнце, не отслаиваться и не «растрескиваться». Выдерживает бессчетное количество стирок при температуре до 60 градусов. Рекомендации по уходу за изделием:1.      Стирать при температуре не выше 60 градусов2.      Гладить изделие с изнаночной стороны. Размеры от 42-60 Мы предлагаем большой выбор цветов, как самого изделия, так и изображения, а также принимаем заявки на индивидуальные заказы. При заказе желательно указывать размер, цвет изделия, цвет изображения и артикул (на фото в нижнем углу).
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