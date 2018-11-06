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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.11.2018
              1 000

              Цифровые эфирные приемники DVB T2 ресиверы Sky Vision T2206

              Телефон
              +79028985785
              Продавец
              ВАРТА
              0
              Описание товара
              HD Тюнер повышенной чувствительности!Технические характеристикиПроцессор Mstar 7802Тюнер NM 120Демодулятор Mstar 1236Тип корпуса: Металлический, с LED-дисплеемДиапазон принимаемых частот: 174-862 МГц.Формат видео: MPEG4 AVC H.264 SD/HD level4.1Формат аудио: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, AACФормат экрана: 16:9, 4:3Допустимая скорость потока: Видео до 15 Мбит/сек,Аудио до 384 Кбит/сек.Разрешение видео: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080pШирина полосы потока: 6 / 7 / 8 МГц.Принимаемые виды модуляции: QPSK/16QAM/64QAM/256QAMПроигрываемые форматы: MP3, WMA, AAC, JPG, BMP, AVI, MPEG4, DivX, MKVДиапазон напряжений питающей сети: 110-240 V ACПотребляемая мощность: 8W MAXПосмотреть зону покрытия цифрового ТВ (DVB-T2)
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