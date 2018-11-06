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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.11.2018
              7 000

              Спутниковый комплект триколор ТВ Full HD

              Телефон
              +79028985785
              Продавец
              ВАРТА
              0
              Описание товара
              Спутниковый комплект триколор ТВ Full HD Комплект Триколор ТВ Full HD  с"Супер Оптимум" на год. Возможен просмотр нового пакета каналов Триколор ТВ Full HD. Спутниковый ресивер GS212.
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