Ресивер GS 8304 без карты

Описание товара

Ресивер «GS-8304» предназначен для приёма и просмотра программ спутникового цифрового телевидения Триколор ТВ.Ресивер «GS-8304» предназначен для приёма и просмотра программ спутникового цифрового телевидения и поддерживает работу с такими современными форматами вещания, как MPEG-2 и MPEG-4.Спутниковый оператор «ТРИКОЛОР ТВ» рекомендует использовать «GS-8304» для работы с пакетами программ"Триколор ТВ" и"Триколор ТВ Сибирь" -"Базовый","ОПТИМУМ","СуперОПТИМУМ", транслируемых спутником «Eutelsat W4W7» в формате MPEG-2 и MPEG4.Если Вас интересуют полные комплекты, с ними Вы можете ознакомиться здесь:Комплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-8307 с поддержкой каналов HD http://dejlyk.tiu.ru/p6164721-komplekt-trikolor-full.htmlКомплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-8304 более 140 каналов http://dejlyk.tiu.ru/p6132070-komplekt-sputnikovogo-trikolor.htmlКомплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-9305 –более функциональный ресивер http://dejlyk.tiu.ru/p22550278-komplekt-trikolor-full.htmlКомплект ТРИКОЛОР за 3900 руб. http://dejlyk.tiu.ru/p21969638-komplekt-sputnikovogo-trikolor.htmlАльтернатива Триколору, комплект «ТЕЛЕКАРТА» http://dejlyk.tiu.ru/p6132092-komplekt-sputnikovogo-telekarta.html