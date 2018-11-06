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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.11.2018
              4 900

              Ресивер GS 8304 без карты

              Телефон
              +79028985785
              Продавец
              ВАРТА
              0
              Описание товара
              Ресивер «GS-8304» предназначен для приёма и просмотра программ спутникового цифрового телевидения Триколор ТВ.Ресивер «GS-8304» предназначен для приёма и просмотра программ спутникового цифрового телевидения и поддерживает работу с такими современными форматами вещания, как MPEG-2 и MPEG-4.Спутниковый оператор «ТРИКОЛОР ТВ» рекомендует использовать «GS-8304» для работы с пакетами программ"Триколор ТВ" и"Триколор ТВ Сибирь" -"Базовый","ОПТИМУМ","СуперОПТИМУМ", транслируемых спутником «Eutelsat W4W7» в формате MPEG-2 и MPEG4.Если Вас интересуют полные комплекты, с ними Вы можете ознакомиться здесь:Комплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-8307 с поддержкой каналов HD http://dejlyk.tiu.ru/p6164721-komplekt-trikolor-full.htmlКомплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-8304 более 140 каналов http://dejlyk.tiu.ru/p6132070-komplekt-sputnikovogo-trikolor.htmlКомплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-9305 –более функциональный ресивер http://dejlyk.tiu.ru/p22550278-komplekt-trikolor-full.htmlКомплект ТРИКОЛОР за 3900 руб. http://dejlyk.tiu.ru/p21969638-komplekt-sputnikovogo-trikolor.htmlАльтернатива Триколору, комплект «ТЕЛЕКАРТА» http://dejlyk.tiu.ru/p6132092-komplekt-sputnikovogo-telekarta.html
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