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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.11.2018
              4 500

              Карта доступа Триколор ТВ Центр (14 ти разрядная)

              Телефон
              +79028985785
              Продавец
              ВАРТА
              0
              Описание товара
              Карта доступа спутникового ресивера Триколор ТВ может использоваться для просмотра каналов спутникового телевидения Триколор ТВ с помощью оригинальных и совместСмарт-карта доступа Триколор ТВ"Центр" может использоваться для просмотра каналов пакета Триколор ТВ с помощью оригинальных и совместимыхцифровых спутниковых ресиверов.Карта 24 серии!Список транслируемых пакетов:«Базовый»«Оптимум»«Супер-Оптимум»«Радиопакет» (оплачивается дополнительно)«Наш Футбол» (оплачивается дополнительно)«Ночной» (оплачивается дополнительно)Если Вас интересуют полные комплекты, с ними Вы можете ознакомиться здесь:Комплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-8307 с поддержкой каналов HD http://dejlyk.tiu.ru/p6164721-komplekt-trikolor-full.htmlКомплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-8304 более 140 каналов http://dejlyk.tiu.ru/p6132070-komplekt-sputnikovogo-trikolor.htmlКомплект ТРИКОЛОР с ресивером GS-9305 –более функциональный ресивер http://dejlyk.tiu.ru/p22550278-komplekt-trikolor-full.htmlКомплект ТРИКОЛОР за 3900 руб. http://dejlyk.tiu.ru/p21969638-komplekt-sputnikovogo-trikolor.htmlАльтернатива Триколору, комплект «ТЕЛЕКАРТА» http://dejlyk.tiu.ru/p6132092-komplekt-sputnikovogo-telekarta.html
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