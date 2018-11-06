Цифровые эфирные приемники DVB T2 ресиверы Lit

Описание товара

Ресивер для приема цифровых каналов транслируемых с городской телевышки, 20 основных каналов в идеальном качестве. Full HD.+3 канала радио. Превращает любой телевизор в мультимедийный центр. Идеальный приёмник для установки в машину. Может питаться от разъёма USB или через от блока питания, входящего в комплект. Быстрое переключение каналов. Возможность смотрерь видео, слушать музыку, записывать телепередачи на любые USB-накопители.При отсутствии телевизора можно подключить приставку к монитору через кабель HDMI-DVI, HDMI-VGA (в зависимости от входов монитора).Стандарт DVB-T2/TПрограммный ГИДТелетекстТаймер записиTime ShiftРодительский ключПросмотр фотографийПросмотр видеофайловUSB 2.0 с поддержкой записиВ НАЛИЧИИ ВСЕГДА БОЛЕЕ 15 моделей ПРИЕМНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ БРЕНДОВ!Посмотреть зону покрытия цифрового ТВ (DVB-T2) Вашего района или населенного пункта можно на официальном сайте РТРС: http://ртрс.рф/when/.