Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.11.2018
              760

              Чешки спортивные больших размеров

              Телефон
              88005002142
              Продавец
              Шлёпа
              0
              Описание товара
              Чешки спортивные, белыеЧешки – специальная обувь, предназначенная для танцевальных или гимнастических занятий. Они разрабатываются с учетом строения детской стопы, благодаря чему комфортны, надежны и эластичны. Изделия отличаются прочностью и способны долго сохранять свой первоначальный вид, несмотря на интенсивность и активность использования.Для изготовления верха и подошвы гимнастических чешек используется тонкий слой высококачественной натуральной кожи. При этом применяются специальные технологии их скрепления. Зачастую это сочетание ручной отделки и машинных швов. Для повышения прочности кожаные вкладки надежно соединяют с ситцевыми материалами. Внутри изделия есть мягкая тканевая стелька Stepor.  Модель: КлассикаЦвет: белыйМатериал верха: кожаПодошва: кожаОсобенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия)    ВНИМАНИЕ !   Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :)  Размерная сетка для чешек: Длина стельки (мм.)250255260265270275280285290Размер394040.5414243444546
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store