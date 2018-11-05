Чешки спортивные больших размеров

Описание товара

Чешки спортивные, белыеЧешки – специальная обувь, предназначенная для танцевальных или гимнастических занятий. Они разрабатываются с учетом строения детской стопы, благодаря чему комфортны, надежны и эластичны. Изделия отличаются прочностью и способны долго сохранять свой первоначальный вид, несмотря на интенсивность и активность использования.Для изготовления верха и подошвы гимнастических чешек используется тонкий слой высококачественной натуральной кожи. При этом применяются специальные технологии их скрепления. Зачастую это сочетание ручной отделки и машинных швов. Для повышения прочности кожаные вкладки надежно соединяют с ситцевыми материалами. Внутри изделия есть мягкая тканевая стелька Stepor. Модель: КлассикаЦвет: белыйМатериал верха: кожаПодошва: кожаОсобенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия) ВНИМАНИЕ ! Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для чешек: Длина стельки (мм.)250255260265270275280285290Размер394040.5414243444546