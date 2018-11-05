Описание товара

Чешки спортивные, чёрные.Современные спортивные чешки изготовлены в размерах 28–32. Лаконичная модель выполнена в утонченном классическом стиле и представлена в интенсивном черном цвете. Цветовое решение данного изделия способствует тому, что чешки подойдут к любым вещам нейтрального стиля, а не только к спортивной одежде. Натуральная кожа, из которой изготовлены спортивные чешки, отличается высокой качественностью и максимальной прочностью. Преимуществом данной модели также является тканевая мягкая стелька Stepor, которая вкладывается в обувь. Такое дополнение способствует устойчивому положению ноги и комфортности во время носки. Выпускаются спортивные чешки в России известным производителем «Дельфин». Модель: КлассикаЦвет: чёрныйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия) ВНИМАНИЕ ! Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для чешек в мм.Длина стельки (мм) 175 180 185 190 195 200 205 Размер 28 28.5 29 30 31 31.5 32