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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.11.2018
              410

              Чешки спортивные чёрные

              Телефон
              88005002142
              Продавец
              Шлёпа
              0
              Описание товара
              Чешки спортивные, чёрные.Современные спортивные чешки изготовлены в размерах 28–32. Лаконичная модель выполнена в утонченном классическом стиле и представлена в интенсивном черном цвете. Цветовое решение данного изделия способствует тому, что чешки подойдут к любым вещам нейтрального стиля, а не только к спортивной одежде. Натуральная кожа, из которой изготовлены спортивные чешки, отличается высокой качественностью и максимальной прочностью. Преимуществом данной модели также является тканевая мягкая стелька Stepor, которая вкладывается в обувь. Такое дополнение способствует устойчивому положению ноги и комфортности во время носки. Выпускаются спортивные чешки в России известным производителем «Дельфин». Модель: КлассикаЦвет: чёрныйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия)   ВНИМАНИЕ !   Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :)  Размерная сетка для чешек в мм.Длина стельки (мм)     175  180   185   190   195  200  205  Размер   28  28.5   29   30   31   31.5   32
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