Описание товара

Чешки спортивные, зелёныеЧешки относят к категории спортивной обуви. Это превосходный выбор для тех, кому необходима специальная обувь для активного спорта. Чешки разрабатываются для детей с учетом возрастных особенностей стопы и нагрузок. В период занятий ваш ребенок не почувствует дискомфорта, так как чешки очень комфортны и эластичны. Также, несмотря на активные нагрузки и износ, чешки характеризуются завидной прочностью и сохраняют презентабельный вид долгое время.Они производятся из материала различных цветов, поэтому выбор зачастую зависит от покупателя. В чешках дети занимаются не только гимнастикой, но и танцами, также можно делать зарядку дома. Этот тип обуви изготавливают из достаточно тонкой натуральной кожи высочайшего качества – как для верхней детали, так и для стопы. Имеются размеры чешек спортивных с 28-го по 32-й размер. Модель: МодернЦвет: зелёныйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия) ВНИМАНИЕ ! Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для спортивных чешек в мм.Длина стельки (мм) 175 180 185 190 195 200 205 Размер 28 28.5 29 30 31 31.5 32