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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.11.2018
              410

              Чешки спортивные

              Телефон
              88005002142
              Продавец
              Шлёпа
              0
              Описание товара
              Чешки спортивные, зелёныеЧешки относят к категории спортивной обуви. Это превосходный выбор для тех, кому необходима специальная обувь для активного спорта. Чешки разрабатываются для детей с учетом возрастных особенностей стопы и нагрузок. В период занятий ваш ребенок не почувствует дискомфорта, так как чешки очень комфортны и эластичны. Также, несмотря на активные нагрузки и износ, чешки характеризуются завидной прочностью и сохраняют презентабельный вид долгое время.Они производятся из материала различных цветов, поэтому выбор зачастую зависит от покупателя. В чешках дети занимаются не только гимнастикой, но и танцами, также можно делать зарядку дома. Этот тип обуви изготавливают из достаточно тонкой натуральной кожи высочайшего качества – как для верхней детали, так и для стопы. Имеются размеры чешек спортивных с 28-го по 32-й размер.  Модель: МодернЦвет: зелёныйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия)   ВНИМАНИЕ !   Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :)  Размерная сетка для спортивных чешек в мм.Длина стельки (мм)     175  180   185   190   195  200  205  Размер   28  28.5   29   30   31   31.5   32
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