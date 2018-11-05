Чешки детские зелёные

Описание товара

Чешки детские, зелёныеЧешки – это отличная обувь для занятия спортом, особенно для детей. Кожаные чешки фирмы «Дельфин» станет отличным выбором для детей и их родителей. Подошва и верх чешек сделан из качественной натуральной кожи, окрашенной в нескучный и яркий зеленый цвет. Благодаря такому материалу, подошва обуви не способна скользить, а, следовательно, не приведет к травме. Мягкая вкладная и сменная стелька позволит ребенку заниматься спортом или танцами, делая фигуры и упражнения любой сложности, не задумываясь о натертостях и усталостях ног. Благодаря эластичной и широкой резинке, чешки легко одеваются и снимаются, а также держатся на ноге, лишая возможности свалиться с нее в самый неподходящий момент. Кроме того, богатая линейка размеров детских спортивных чешек позволит не задумываться о проблеме поиска обуви, если ножка ребенка станет больше. Модель: МодернЦвет: зелёныйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия) ВНИМАНИЕ ! Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для чешек в мм.Длина стельки (мм)130135140145150155160165170Размер21.52222.523242525.526 27