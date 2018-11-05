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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.11.2018
              390

              Чешки детские жёлтые

              Телефон
              88005002142
              Продавец
              Шлёпа
              0
              Описание товара
              Чешки детские, жёлтыеУльтрамодные детские чешки выполнены в размерах 21.5–27. Непревзойденная модель представлена в насыщенном ярком желтом цвете. Незабываемое дизайнерское решение и красочность модели доставят сплошное удовольствие вашему ребенку. Чешки отлично подойдут к любой одежде разнообразных стилей. Данная обувь изготовлена из натуральной высококачественной и прочной кожи: как подошва, так и верх. Такой материал обеспечит долгосрочную носку. Дизайн чешек способствует тому, что обувь удобно сидит на ножке и комфортно носится. Изюминкой этих чешек является мягкая тканевая стелька Stepor, которая вкладывается в обувь. Производством таких детских чешек занимается известная российская компания «Дельфин».  Модель: МодернЦвет: жёлтыйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия)   ВНИМАНИЕ !   Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для чешек в мм.Длина стельки (мм)130135140145150155160165170Размер21.52222.523242525.526 27
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