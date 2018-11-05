Чешки детские жёлтые

Описание товара

Чешки детские, жёлтыеУльтрамодные детские чешки выполнены в размерах 21.5–27. Непревзойденная модель представлена в насыщенном ярком желтом цвете. Незабываемое дизайнерское решение и красочность модели доставят сплошное удовольствие вашему ребенку. Чешки отлично подойдут к любой одежде разнообразных стилей. Данная обувь изготовлена из натуральной высококачественной и прочной кожи: как подошва, так и верх. Такой материал обеспечит долгосрочную носку. Дизайн чешек способствует тому, что обувь удобно сидит на ножке и комфортно носится. Изюминкой этих чешек является мягкая тканевая стелька Stepor, которая вкладывается в обувь. Производством таких детских чешек занимается известная российская компания «Дельфин». Модель: МодернЦвет: жёлтыйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия) ВНИМАНИЕ ! Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для чешек в мм.Длина стельки (мм)130135140145150155160165170Размер21.52222.523242525.526 27