Чешки детские, шоколадные

Описание товара

Чешки детские, шоколадныеМодные детские чешки изготовлены в размерах 21.5-27. Модель выполнена в неповторимом изысканном стиле модерн. Ультрасовременные чешки представлены в насыщенном шоколадном цвете. На ножке они смотрятся непосредственно и лаконично. Верх модели и ее подошва изготовлены из натуральной кожи. Высокопрочный и качественный материал обеспечит комфортную носку и долгосрочный эксплуатационный срок. Покупка таких чешек, несомненно, выгодна тем, что вы уверенно сможете комбинировать их с различной одеждой разного дизайна и всяких стилей. В эту обувь вкладывается специальная мягкая стелька"Stepor", которая выполнена на тканевой основе. Изготавливает данные детские чешки популярная фирма «Дельфин» в России. Модель: МодернЦвет: шоколадныйМатериал верха: кожаПодошва: кожа Особенности: мягкая вкладная стелька"Stepor" на ткани.Производитель : Дельфин (Россия) ВНИМАНИЕ ! Для школ танцев, кружков, садиков, спортивных секцийОформите заказ с полной линейкой необходимых размеров, например: с 29 по 37 размер.Курьер привозит и оставляет Вам заказ до 7 дней, померить и записать кол-во и размеры Вам необходимые.Далее Вы оформляете заказ, точно зная, что именно Вам необходимо и в каком кол-ве.Курьер привозит Ваш заказ и забирает чешки, которые привозил на примерку. Всё очень просто и удобно ! :) Размерная сетка для чешек в мм.Длина стельки (мм)130135140145150155160165170Размер21.52222.523242525.526 27