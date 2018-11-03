Круг 4мм ст35

Описание товара

ООО"Донснаб-М" продает стальные круги диаметром от 4мм до 500мм следующих марок: ст3/ст20/ст35/ст45/40Х/08ПС/У8/9ХС/ХВГ/40Х13/12Х18Н10Т/65Г/4Х4ВМФС/09Г2С идр. Производим резку и доставку металла. Звоните и мыпредложим интересующий Вас товар.