Трубы стальные ф8мм 1420мм бесшовные, водогазопроводные, прямошовные

Описание товара

ООО"Донснаб-М" продает стальные, алюминевые, латунные, медные, нержавеющие трубы диаметром от 8мм до 1420мм по ГОСТ 3262, 10704, 8732, 8734. Звоните и мы предложим интересующий Вас товар.