Аппарат кавитации RF лифтинг, вакуум

F.Cavitation машина Технические параметры:ПунктПараметрВниманиеКавитация 32 кГц ~ 40 кГц Радиочастота1 МГц, 5 МГц 10Mhz дополнительноВакуумные давления биполярной100 кПа 650 мм рт.ст.Вне положено мощности500W До 1000W дополнительноИнтенсивность кавитации 40 кГц1-50w/cm2 40K голове лечение50мм шум<50 дБ РФ для лица5 МГц ТриполярныйРФ1Mhz Мультиполярный РФ1Mhz ЖК-экран6'' сенсорный ЖК- 8'' ~ 10.4"дополнительноРежим работы3 стиля Температура окружающей среды5 ~ 30 ° C Влажности окружающей среды <80% Входного переменного тока 220VAC/50-60Hz 110VAC дополнительноИзмерение 52X52X50cm Вес 25 КГ