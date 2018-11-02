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              BEGETON | ART
              Добавлено 02.11.2018
              55 000

              Аппарат 5 в 1 oxygen Jet peel, безинъекционная мезотерапия

              Телефон
              +79995882962
              Продавец
              СК-КЛИНИК
              0
              Описание товара
              Аппарат 5 в 1 Вместе с аппаратом предоставляется видеоинструкция.1. Безыгольная мезотерапия2. Oxygen Jet peel3. микротоковая терапия4. ультразвуковой скрабер5. ультрафонофорезОбщая информацияФонофорез  – это косметологическая процедура, при которой медицинские препараты и косметические средства вводятся в глубокие слои под кожу (до 6 см) с помощью воздействия ультразвука.В процессе процедуры на организм человека оказывается одновременное физическое (ультразвуком) и химическое (лекарствами) воздействие.Механическая энергия, проникая сквозь ткани, преобразуется в тепловую, благодаря чему происходит ускорение биохимических реакций, стимулируются окислительно-восстановительные процессы и т.п.Преимущества фонофорезаВ современной медицине и косметологии фонофорез применяется достаточно активно, благодаря своим несомненным преимуществам:Фонофорез способствует активному насыщению тканей кислородом, повышению эластичности соединительных тканей и тем самым омоложению кожи.Воздействие введенного под кожу препарата продолжается значительное время после собственно процедурыУльтразвук воздействует на клетки как массаж, активизируя обменные процессы, кровообращение, а также оказывая лимфодренажный эффектУльтразвук эффективно уменьшает отеки, активизирует регенерацию тканей, оказывает противовоспалительное воздействиеПоказания к фонофорезуКак и любое медицинское вмешательство в организм, фонофорез имеет свои показания и противопоказания.Показания к фонофорезу:ЦеллюлитЛишний весЗаболевания опорно-двигательного аппарата (ревматизм, радикулит, артрит и т.п.)Некоторые заболевания желудочно-кишечного трактаНекоторые гинекологические и урологические заболеванияНарушение обмена веществНарушение кровообращенияНарушение лимфооттокаСтарение кожиЛечение рубцов и шрамовЛечение растяжекОчистка кожи
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