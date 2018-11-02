Аппарат для алмазной микродермабразии

Описание товара

аппарат микродермабразии ПВХ вакуум 6 * 4 X 1 палочки из нержавеющей стали X 3 насадки с алмазным напылением X 9 Хлопковые фильтры X 1 пакет Дополнительный разъем, кольца и предохранители