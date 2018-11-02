Аппарат RF лифтинга, безыгольная мезотерапия, криотерапия, дермабразия

Описание товара

Аппарат многофункциональный 5 в 11. RF лифтинг биполярный (лицо)2. Электропарация3. Микродермабразия4. Криотерапия5. LED терапияИзвестная сейчас светодиодная терапия называется еще фотодиодной или динамической терапией (LED терапия). Методика основана на длине волны излучения. Светодиоды разделяются на красные, зеленые, синие и инфракрасные.Синие: используется для лечения покраснений, жирной кожи и угревой сыпи. Является прекрасным дополнением для лечения воспаления и раздражения кожи. Разрушение условий существования бактерий, уничтожение их клетками человеческого организма. Видимый синий свет хорошо абсорбируется бактериями акне, выделяется синглетный кислород, который разрушает бактерии акне