Аппарат для лечения купероза, варикозного расширения вен Акция!

Описание товара
Принцип основан на использовании ультракоротких волн, которые незначительно изменяются с течением времени, позволяя постепенно нагревать ткань. Это позволяет обеспечить целенаправленное и эффективное применение, без риска ожогов и пигментации кожи. Импульс выходит только с кончика иглы, остальная ее часть изолирована, поэтому лечение направлено исключительно на проблемную зону. Методика разработана в сотрудничестве с профессором Брайаном Ньюманом (Великобритания) — первооткрывателем метода, называемого «термокоагуляция». Термокоагуляция — современный метод лечения сосудистых звездочек. Он основан на термическом повреждении мелких сосудов в результате воздействия на них высокочастотной волны, достигающей 30 Мгц. В результате сосудистая сетка исчезает на глазах. В точке воздействия образуется небольшой ореол и микрокорочка, которые полностью проходят через несколько дней или недель после процедуры. Избирательное воздействие энергии на сосуды предохраняет кожу от ожогов, некроза или пигментации. Лечение можно проводить в любое время года (даже летом) при любом типе кожи. Перевязок, ношения компрессионных бинтов или чулок не требуется. Термокоагуляция не вызывает образования синяков. Процедура длится 10-15 минут, и позволяет убирать измененные сосуды, как на ногах, так и других участках тела (лицо, грудь и др.).Технология воздействияПринцип основан на действии вибраций очень высокой частоты (радиочастоты), которое вызывает термическое повреждение тканей. Энергия этой волны трансформируется в теплоту. Энергия передается посредством иглы очень маленького диаметра, которая контактирует с сосудом. Температура в сосуде увеличивается до примерно 70 ° Цельсия и это вызывает коагуляцию белков плазмы и разрушение париетальной (пристеночной) структуры. С аппаратом нового поколения вибрации очень стабильны по интенсивности и по времени, что делает возможным постепенное сжигание тканей и позволяет избегать карбонизации (обугливания) этих тканей. Это позволяет получить направленное действие и эффективное ограничение риска повреждения кожи. Действие радиочастот является избирательным (микролокализованным) и тонким.Преимущества аппаратаМгновенное исчезновение сосудов.Легко переносится пациентами.Отсутствие синяков, пигментации, рубцов.Высокая эффективность на всех участках и для всех типов кожи.Отсутствие или минимальный реабилитационный период.Непродолжительность лечения (сеанс длится не более 15–20 минут).За 300-400 импульсов в течение одного сеанса удаляется 80–100 см вен.Всесезонность процедуры.Лазерный целеуказатель, облегчает проведение процедуры.Использование одноразовых стерильных игл (в комплекте 50 игл).Автоматическая калибровка мощности.ПрименениеУдаления мелких и крупных сосудистых поражений.Удаления кровеносных сосудов на лице и теле.Удаления гибридных невусов.Удаления внутрикожных невусов.Лечение варикозаТехнические характеристикиДисплейсенсорный, 8,4"Манипулы1Рабочее напряжение220-240 В, 50-60 Гц.Режим работыимпульсный / непрерывныйДиаметр иглы0,01 ммМощность60 ВтРабочая частота13,68 МГцРазмеры480 х 330 х 320 ммВес8 кгПроизводитель Kитай Преимущества: 1.Возможность непрерывной работы в течение 24 часов