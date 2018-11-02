Аппарат для лечения купероза, варикозного расширения вен Акция!

Описание товара

Прин­цип ос­но­ван на ис­поль­зо­вании уль­тра­корот­ких волн, ко­то­рые нез­на­чи­тель­но из­ме­ня­ют­ся с те­чени­ем вре­ме­ни, поз­во­ляя по­сте­пен­но наг­ре­вать ткань. Это по­зво­ля­ет обес­пе­чить це­ле­на­прав­лен­ное и эф­фектив­ное при­мене­ние, без рис­ка ожо­гов и пиг­мента­ции ко­жи. Им­пульс вы­хо­дит толь­ко с кон­чи­ка иг­лы, ос­таль­ная ее часть изо­лиро­вана, по­это­му ле­че­ние на­прав­ле­но ис­клю­чи­тель­но на проб­лемную зо­ну. Ме­тоди­ка раз­ра­бота­на в сот­рудни­чес­тве с про­фес­со­ром Брай­аном Нь­юма­ном (Ве­ликоб­ри­тания) — пер­во­от­кры­вате­лем ме­тода, на­зыва­емо­го «тер­мо­ко­агу­ляция». Тер­мо­ко­агу­ляция — сов­ре­мен­ный ме­тод ле­чения со­судис­тых звез­до­чек. Он ос­но­ван на тер­ми­чес­ком пов­реж­де­нии мел­ких со­судов в ре­зуль­та­те воз­дей­ствия на них вы­соко­час­тотной вол­ны, дос­ти­га­ющей 30 Мгц. В ре­зуль­та­те со­судис­тая сет­ка ис­че­за­ет на гла­зах. В точ­ке воз­дей­ствия об­ра­зу­ет­ся не­боль­шой оре­ол и мик­ро­короч­ка, ко­торые пол­ностью про­ходят че­рез нес­коль­ко дней или не­дель пос­ле про­цеду­ры. Из­би­ратель­ное воз­дей­ствие энер­гии на со­суды пре­дох­ра­ня­ет ко­жу от ожо­гов, нек­ро­за или пиг­мен­та­ции. Ле­че­ние мож­но про­водить в лю­бое вре­мя го­да (да­же ле­том) при лю­бом ти­пе ко­жи. Пе­ре­вя­зок, но­ше­ния ком­прес­си­он­ных бин­тов или чу­лок не тре­бу­ет­ся. Тер­мо­ко­а­гу­ля­ция не вы­зыва­ет об­ра­зо­ва­ния си­ня­ков. Про­цеду­ра длит­ся 10-15 ми­нут, и поз­во­ля­ет уби­рать из­ме­нен­ные со­су­ды, как на но­гах, так и дру­гих учас­тках те­ла (ли­цо, грудь и др.).Технология воздействияПрин­цип ос­но­ван на дей­ствии виб­ра­ций очень вы­сокой час­то­ты (ра­ди­очас­то­ты), ко­торое вы­зыва­ет тер­ми­чес­кое пов­режде­ние тка­ней. Энер­гия этой вол­ны тран­сфор­ми­ру­ет­ся в теп­ло­ту. Энер­гия пе­реда­ет­ся пос­редс­твом иг­лы очень ма­лень­ко­го ди­амет­ра, ко­торая кон­такти­ру­ет с со­су­дом. Тем­пе­ра­ту­ра в со­суде уве­личи­ва­ет­ся до при­мер­но 70 ° Цель­сия и это вы­зыва­ет ко­агу­ляцию бел­ков плаз­мы и раз­ру­шение па­ри­еталь­ной (прис­те­ноч­ной) струк­ту­ры. С ап­па­ратом но­вого по­коле­ния виб­ра­ции очень ста­биль­ны по ин­тенсив­ности и по вре­мени, что де­ла­ет воз­можным пос­те­пен­ное сжи­гание тка­ней и поз­во­ля­ет из­бе­гать кар­бо­ни­за­ции (обуг­ли­ва­ния) этих тка­ней. Это поз­во­ля­ет по­лучить нап­равлен­ное дей­ствие и эф­фектив­ное ог­ра­ни­че­ние рис­ка пов­режде­ния ко­жи. Дей­ствие ра­ди­очас­тот яв­ля­ет­ся из­би­ратель­ным (мик­ро­лока­лизо­ван­ным) и тон­ким.Преимущества аппаратаМгновенное исчезновение сосудов.Легко переносится пациентами.Отсутствие синяков, пигментации, рубцов.Высокая эффективность на всех участках и для всех типов кожи.Отсутствие или минимальный реабилитационный период.Непродолжительность лечения (сеанс длится не более 15–20 минут).За 300-400 импульсов в течение одного сеанса удаляется 80–100 см вен.Всесезонность процедуры.Лазерный целеуказатель, облегчает проведение процедуры.Использование одноразовых стерильных игл (в комплекте 50 игл).Автоматическая калибровка мощности.ПрименениеУдаления мелких и крупных сосудистых поражений.Удаления кровеносных сосудов на лице и теле.Удаления гибридных невусов.Удаления внутрикожных невусов.Лечение варикозаТехнические характеристикиДис­плейсен­сорный, 8,4"Ма­нипу­лы1Ра­бочее нап­ря­жение220-240 В, 50-60 Гц.Ре­жим ра­ботыим­пуль­сный / неп­ре­рыв­ныйДи­аметр иг­лы0,01 ммМощ­ность60 ВтРа­бочая час­то­та13,68 МГцРаз­ме­ры480 х 330 х 320 ммВес8 кгПро­из­во­дитель Kитай Преимущества: 1.Возможность непрерывной работы в течение 24 часов