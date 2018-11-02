Аппарат карбокситерапии корбоксипистолет

Описание товара

Карбокситерапия (лечение углекислым газом) известна с 1932 года. Впервые карбокситерапию использовали на французских королевских курортах для пациентов с периферийным окклюзионным поражением артерий. Затем углекислый газ начали применять для избавления от целлюлита, растяжек, гипертрофических рубцов.Благодаря карбокситерапии повышается эластичность кожи, улучшается кровообращение. Она влияет на выработку коллагена, сглаживает морщины, разрушающе воздействует на отложения жиров. И при всем при этом не связана ни с каким риском.Принцип действия карбокситерапииВо время процедуры карбокситерапии углекислый газ (двуокись углерода) вводится непосредственно под кожу. Организм сразу это воспринимает как дефицит кислорода и тут же повышает кровообращение и выработку новых кровяных телец. В результате в обработанный участок кожи начинает поступать больше кислорода и питательных веществ, улучшается циркуляция и начинается процесс восстановления клеток.Предназначение карбокситерапииЛечение углекислым газом помогает избавиться от темных кругов под глазами, целлюлита, растяжек, морщин. Аппарат для карбокситерапии используется также для нехирургической коррекции лица и фигуры.Аппарат для карбокситерапии Venusian CO2 предназначен для подкожного введения подогретого до 43ОС очищенного диоксида углерода в медицинских и косметологических целях.В эстетической медицине карбокситерапия используется для предотвращения преждевременного старения, для лечения растяжек, целлюлита, вялости кожи, тёмных кругов под глазами, для нехирургической коррекции лица и фигуры и мн. др.В области медицины, карбокситерапия эффективна в лечении псориаза и экземы, артроза, артрита и периартрита. Лечение диоксидом углерода является абсолютно безопасным и физиологичным для пациента. Портативный карбокси пистолет CODI ― это уникальное решении в мезотерапии и карбокситерапии: первый аппарат, который позволяет работать без какого-либо огромного медицинского оснащения. Система использования базируется на сменных CO2 мини-картриджах.Большая задача при создании аппарата заключалась в миниатюризации деталей, чтобы сделать этот продукт одним из самых маленьких, легких и доступных в использовании. Это компактность и вес в наибольшей степени увеличивает точность и гибкость проведения процедуры.