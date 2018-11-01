Гантели обрезиненные разборные 25 кг MB Barbell Atlet

Описание товара

Разборные гантели 25 кг подходят для занятий в спортивном зале и для домашних тренировок. С их помощью опытные атлеты смогут постоянно поддерживать форму. Если вы решили купить гантели для развития силы и мускулатуры, то можете начать с меньшего веса. Для этого достаточно снять часть блинов и плавно менять нагрузку. А полный набор использовать по мере вашего прогресса.Характеристики:· Вес 1 гантели в собранном виде – 25 кг. Снаряд состоит из 1 гантельного грифа WEIDERNUT с 2 замками-гайками весом 2,5 кг с длиной 40 см, дисками ATLET 26 мм, 1,25 кг (2 шт.), 5 кг (4 шт.).· Обрезиненная поверхность позволяет удобно держать спортснаряд, снизить нагрузку на кистевой сустав и нагрузить конкретную группу мышц.· Разборное изделие легко хранить, так как оно занимает минимум места.По сравнению с гантелями с фиксированным весом гриф со съёмными блинами стоит дешевле. Цена указана за 1 снаряд.Наши преимущества:В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественны производитель с более чем 20-ти летней историей.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!