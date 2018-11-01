Гантели обрезиненные разборные 125 кг MB Barbell Atlet

Описание товара

Разборные гантели – прекрасный выбор для домашних тренировок. Используя этот комплект, вы сможете начать заниматься с весом 7,5 кг и постепенно перейти на 12,5 кг. Во время занятий не стоит переживать за домашний пол и спокойствие соседей, так как резиновое покрытие блинов не оставляет царапин, следов и значительно снижает шум от удара.Купить разборные гантели 12,5 кг стоит хотя бы потому, что не всегда есть возможность посещать спортзал, а они позволят эффективно заниматься дома.Характеристики:· Вес 1 гантели в собранном виде – 12,5 кг. Спортснаряд состоит из 1 гантельного грифа WEIDERNUT с замками-гайками весом 2,5 кг, длиной 40 см и 4 дисков ATLET 26 мм по 2,5 кг.· Вам не потребуются перчатки для занятий. Прорезиненная рукоятка избавит вас от мозолей на ладонях.· Гайки с резиновым покрытием крепко держат блины и предотвращают падение.· Чтобы поменять вес потребуется пара минут.Цена в карточке товара представлена за 1 изделие. К снаряду подходят и другие диски, которые вы можете найти на нашем сайте.Наши преимущества:В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественны производитель с более чем 20-ти летней историей.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!