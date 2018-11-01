Универсальная силовая скамья для жима Orion Prof с керлом для ног

Описание товара

ОПЦИЯ КЕРЛ ДЛЯ НОГ В КОМПЛЕКТЕganteli24spb высококачественная многофункциональная скамья предназначенная для большого комплекса упражнений, в том числе жима штанги и гантелей как в домашних условиях так и в небольших спортивных залах. Размеры скамьи позволяют с удобством заниматься людям с любой комплекцией.Ширина по полу (40см) даёт скамье хорошую устойчивость, а прорезиненные подпятники противостоят проскальзыванию, и защищают напольное покрытие от царапин и повреждений. Ширина спинки 26 см.Мощный профиль рамы 80/40 мм толщиной не менее 2 мм позволяет выдерживать совокупную нагрузку на скамью до 300 кг. Современная система порошковой окраски методом электростатического напыление обеспечивает хорошее сцепление краски с металлом на долгие годы.Обивка скамьи изготовлена из высококачественной винилискожы с высокой степенью прочности на разрыв, устойчивости к истиранию и механическим повреждениям. Также комфорт при тренировках придаёт наполнитель из плотного пенополиуретана характеризующийся высокой эластичностью, износостойкостью, отличными амортизационными свойствами. Все комплектующие и материалы для изготовления продукции Domsen экологически безопасны, не имеют неприятного запаха.Удобная система регулировки положения спинки от отрицательного угла до прямого (6 положений) и 3 положения регулировки сидения. При использовании скамьи с опциями 1) парта для бицепса 2) упор для пресса 3) керл для ног - тренажёр становится действительно многофункциональным.В разработке тренажёров ganteli24spb принимают участие опытные специалисты в области фитнеса и бодибилдинга, что гарантирует максимальную эффективность, удобство и комфорт при выполнении различных упражнений. Высокое качество используемых при производстве материалов, стильный дизайн и доступные цены - основные принципы торговой марки ganteli24spbDomsen - для людей, ценящих качество!Характеристики:Сидение: наполнитель из PU поролона, обивка из искусственной кожи Габариты в рабочем состоянии: 120х45х45 см.Рама: 40 х 80 мм.Регулировки: Регулировка угла наклона спинки 6 положений и сиденья - 3 положения.Вес: 20 кг.Складывание: нетСтрана производитель: РоссияНаши преимущества:1.В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!2.Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! 3.Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественный производитель с более чем 20-ти летней историей.4.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!5.Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!