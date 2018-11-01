Описание товара

Модель:Профессиональная Шведская стенка"Рукоход"Материал:СтальМаксимальная нагрузка:250 кгВысота:240 смРасстояние от стены:14 смРазмер стенки в собранном виде:(В*Ш*Г): 240*71*14Ширина:71 смПрофиль вертик.стоек:40*40 ммРасстояние между стойками:63 смДиаметр перекладин:30 ммКоличество перекладин:9Тип перекладин:металл+ПВХКрепление перекладин болты:М12Расстояние между перекладинами:23 смДлина перекладины турника:105 смВылет от стены:75 см + 14 смРасстояние между брусьями:58 смГлубина брусьев:65 смДлина скамьи:125 смШирина скамьи:30 смВысота скамьи:40 смПрофессиональная Шведская стенка"Рукоход"Может ли шведская стенка стать заменой спортивному залу? Чтобы заниматься на ней могли все члены семьи: и дети, и взрослые? Оказывается, да! Металлическая шведская стенка"Эконом" - это по сути спортивный конструктор, из которого Вы можете собрать спортзал своей мечты. Представляет собой она гимнастическую лестницу, на которую Вы по своему выбору можете навесить турник, брусья с подушкой для пресса, скамью для пресса и жима или стойки под штангу. Все это по очень-очень демократичной цене, а качество порадует даже самого взыскательного покупателя. Основу всего спортивного комплекса составляет профессиональная шведская стенка. Ее основа изготовлена из профиля 40*40 мм с толщиной 2,5 мм. Крепится спортивная стенка к стене с помощью целых 6 кронштейнов и 12 болтов. Благодаря этому, конструкция выдерживает нагрузки до 250 кг!!! Все ступеньки имеют ПВХ покрытие, а болты - заглушки. В целом, стенка смотрится очень солидно и брутально.Навесной турник рукоход позволяет подтягиваться широким, средним и узким параллельным хватом, причем для всех видов хвата есть мягкие у удобные неопреновые ручки. Также есть 6 колец для подвески груши, эспандера, каната, колец и другого гимнастического инвентаря. Удобство навесного турника в том, что Вы всегда можете изменять его высоту, например, когда подтягиваетесь сами или занимается ваш ребенок.Тренажер"Брусья + пресс" - незаменимая вещь для строительства сильного мускулистого тела. Многочисленные исследования показали, что отжимания на брусьях считаются одним из лучших упражнений для верхней части тела, а подъем ног в стойке брусья-пресс - для прокачки пресса. Вы всегда можете повесить брусья выше или ниже или снять при необходимости. Очень порадовала скамья для пресса + жима. Во-первых, легко менять угол наклона, перевешивая скамью на разные ступени. Причем, наклон можно сделать очень крутым, почти вертикальным, чего не добиться обычной скамьей для пресса. В этом положении делать скручивания невероятно тяжело, но эффективно. Кроме того, можно просто повисеть вниз головой, выпрямляя позвоночник. Крайне рекомендуется людям с проблемами со спиной! Фактически, это еще и замена гравитационным ботинкам или инверсионному столу. Еще Вы можете использовать скамью для занятий с гантелями и со штангой. В сложенном виде скамья вообще не занимает места.Таким образом, мы получаем супер универсальный тренажер для взрослых и детей за смешную цену. Отличное качество, низкая цена, компактность. Купив шведскую стенку с турником, Вы сами можете выбрать те снаряды, которые нужны именно Вам, или приобретать их постепенно. Лучшая спортивная стенка для всей семьи!Наши преимущества:1.В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!2.Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! 3.Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественный производитель с более чем 20-ти летней историей.4.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!5.Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!