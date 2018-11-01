Гантели обрезиненные разборные 35 кг MB Barbell Atlet

Описание товара

Регулярные посещения спортзала дают видимый результат, но иногда нет возможности сходить на тренировку. Так почему бы не купить гантели и не заниматься дома? Тяжёлые разборные спортснаряды с массой 35 кг подходят для опытных спортсменов и могут плавно менять вес в зависимости от количества надетых дисков. Вы получите домашнюю зону свободных весов массой от 5 до 35 кг по максимально доступной цене.Характеристики:· Вес 1 гантели в собранном виде – 35 кг. Конструкция представляет собой 1 гантельный гриф WEIDERNUT с обрезиненной ручкой и замками-гайками с весом 2,5 кг и длиной 40 см, диски ATLET 26 мм 1,25 кг (2 шт.) и 5 кг (6 шт.).· Известный производитель силового железа Barbell, что гарантирует вам долговечность и качество каждой детали.· Широкий перечень упражнений для рук, груди, спины и плечевого пояса.· Удобное хранение благодаря разборной конструкции.Цена указана за 1 изделие, но можно приобрести гантели парой или в любом необходимом количестве.Наши преимущества:В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественны производитель с более чем 20-ти летней историей.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!