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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              2 400

              Самокат детский Scooter 5 в 1 с подсветкой и музыкой принт LIghtning

              Телефон
              +79818577032
              Продавец
              24gantelispb
              0
              Описание товара
              Самокаты Scooter 5в1(пять в одном) - самокат"на вырост"  Сначала ребенка (сидящего на сидушке) катает родитель с помощью доп. руля(ребенок имеет возможность рулить). Потом руль снимается , Ребенок катается на самокате по"принципу велобега" (сидит на сидушке и отталкивается ногами от земли) Затем седло снимается, ребенок катается как на обычном самокате. Есть подножка куда ребенок может положить ножки!Характеристики: Материал: пластик, полипропилен, алюминий Самокат оснащен родительской ручкой со спинкой для малыша Сиденье и корзинка одеваются и снимаются. Максимальная нагрузка самоката до 40 кг Максимальная нагрузка сиденья до 25 кг Длина платформы для ноги - 29 см Ширина платформы -11 см Регулируемая высота руля min-600 мм, max-700 мм (2 положения), высота сиденья min-220 мм, 250 мм, max- 280 см ( три положения) У сиденья дополнительная опора - металл Тормоза задние - наступающий (step-on brake) Полиуретановые литые колеса PU, светящиеся Размер колес: 2 передних - 120 мм, заднее - 90 мм - Ширина колес: 45 мм Подшипники: Abec - 7  Возраст: 1,5+ Вес: 3700 гр Размер коробки: 540х270х150 мм Цвета: ПРИНТ в ассортименте
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