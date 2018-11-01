Самокат детский Scooter 5 в 1 с подсветкой и музыкой принт LIghtning

Описание товара

Самокаты Scooter 5в1(пять в одном) - самокат"на вырост" Сначала ребенка (сидящего на сидушке) катает родитель с помощью доп. руля(ребенок имеет возможность рулить). Потом руль снимается , Ребенок катается на самокате по"принципу велобега" (сидит на сидушке и отталкивается ногами от земли) Затем седло снимается, ребенок катается как на обычном самокате. Есть подножка куда ребенок может положить ножки!Характеристики: Материал: пластик, полипропилен, алюминий Самокат оснащен родительской ручкой со спинкой для малыша Сиденье и корзинка одеваются и снимаются. Максимальная нагрузка самоката до 40 кг Максимальная нагрузка сиденья до 25 кг Длина платформы для ноги - 29 см Ширина платформы -11 см Регулируемая высота руля min-600 мм, max-700 мм (2 положения), высота сиденья min-220 мм, 250 мм, max- 280 см ( три положения) У сиденья дополнительная опора - металл Тормоза задние - наступающий (step-on brake) Полиуретановые литые колеса PU, светящиеся Размер колес: 2 передних - 120 мм, заднее - 90 мм - Ширина колес: 45 мм Подшипники: Abec - 7 Возраст: 1,5+ Вес: 3700 гр Размер коробки: 540х270х150 мм Цвета: ПРИНТ в ассортименте