Самокат Scooter 5 в 1 Оранжевый

Описание товара

Самокат трехколесный 5 в 1 беговелСамокат 5 в 1 беговел – это надежный самокат трансформер, который прослужит вашему ребенку много лет. Пока ребенок мал и не может сам передвигаться на самокате при помощи родительской ручки его можно катать как на каталке, чуть позже использовать без родительской ручки как беговел, а еще постарше уже как самокат. Спереди самоката находится корзинка-в виде божьей коровки для игрушек ребенка. В основе самоката 5 в 1 мягкие полиуретановые колеса, которые светятся во время движения. Важный элемент самоката 5 в 1 — родительская ручка, которая фиксируется на платформе самоката с помощью винтов, что дает ей устойчивость и прочность. Родительская раскладная ручка с регулируемой высотой от 53 до 83см позволит вам не наклоняться, что исключит нагрузку на поясницу. Благодаря родительской ручке вы легко будете контролировать ребенка во время первых попыток езды, а также быстро везти малыша при необходимости. Одним из важных моментов является устойчивая спинка из прорезиненного материала, для того, чтобы ребенок не сутулился во время езды. Широкая платформа в основании с глубокими ребрами жесткости позволит быть уверенным в устойчивости самоката 5 в 1. Еще одной важной деталью повышающей безопасность самоката является заднее широкое колесо для торможения шириной 45 мм. Под сидением находится дополнительная металлическая планка, для устойчивой посадки малыша на самокате. Сидение регулируется по высоте в трех положениях и металлическая подножка вместе с нейДетский самокат 5 в 1 беговел характеристикиЦвет: различные расцветки (см. на фото)Вес: 2,8 кгРекомендуемая нагрузка на самокат не более 30 кгМатериал самоката: металл и ударопрочный пластикВысота руля регулируемая 42-69 смВысота родительской ручки 53-83 см Светящиеся полиуретановые литые колеса со светодиодами (120 мм.-передние, 80 мм.-заднее)Профессиональные подшипники: Abec-7Тормоз: задний наступающий (step-on brake).Размеры платформы: 38*14 смПоворот при помощи наклона руля