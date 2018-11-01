Гантели обрезиненные разборные 15 кг MB Barbell Atlet

Описание товара

Гантели с весом 15 кг применяют для тренировок как опытные, так и начинающие атлеты. Так как снаряд имеет разборную конструкцию, начинать заниматься желательно с малым весом, а затем по мере прогресса довести его до максимума.Вы можете один раз купить гантели 15 кг и обеспечить себя простым и надежным снарядом для регулярных тренировок дома на долгое время.Характеристики:· Вес 1 гантели в собранном виде – 15 кг. Спортснаряд состоит из 1 гантельного грифа WEIDERNUT с замком-гайкой, 2 дисков ATLET весом 1,25 кг, 26 мм и 4 дисков ATLET 2,5 кг, 26 мм.· Блины цельнометаллические, стальные, покрытие резиновое.· Гриф имеет обрезиненную ручку, которая позволяет заниматься без перчаток и не натереть мозоли.· Гайки с резиновой поверхностью надёжно держат блины и предотвращают падение.Цена указана за 1 изделие и всегда поддерживается на максимально доступном уровне.Наши преимущества:В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественны производитель с более чем 20-ти летней историей.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!