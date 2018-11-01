Гантели обрезиненные разборные 20 кг MB Barbell Atlet

Описание товара

Разборные гантели – отличный вариант для занятий дома или в спортзале. С их помощью можно нагрузить определённые группы мышц и получить заметный эффект от тренировок. Если вы решили купить гантели, то обратите внимание на конструкции весом 20 кг. Даже если это много для начальных занятий, то можно снять часть блинов и тренироваться с весом 5, 7,5, 12,5 кг и др.Характеристики:· Вес 1 гантели в собранном виде – 20 кг. Конструкция состоит из 1 гантельного грифа WEIDERNUT с 2 замками-гайками с длиной 40 см и весом 2,5 кг, дисков ATLET 26 мм с весом 1,25, 2,5 и 5 кг (по 2 шт.).· Обрезиненная ручка позволяет крепко держать изделие в руке и не нагружать кистевой сустав· Хранить спортснаряд можно на любой поверхности, так как он не оставляет следов и не царапает пол.Конструкция изделия совершенно безопасна. Обрезиненные замки надёжно удерживают блины и предотвращают падение.В нашем магазине представлены товары высокого качества по доступным ценам.Наши преимущества:В нашем магазине огромный выбор гантелей и штанг. Любой диаметр, любой вес - от 5кг до 300кг. Любой уровень - от новичка до профессионала!Самые низкие цены в России на гантели и штанги. Мы специализированный на силовом железе магазин отсюда, минимальная стоимость! Марка гантелей и штанг - Barbell Atlet - самый качественны производитель с более чем 20-ти летней историей.Самовывоз и доставка в любой город России по 100% предоплате!Самовывоз и доставка в день заказа по Санкт-Петербургу!