Скамья 2в1 Пресс + Гиперэкстензия

Описание товара

Скамья 2в1 - это универсальный тренажер для пресса и мышц спины, который изготовлен из металла толщиной 1.5 мм. Профиль скамьи 40/40 мм. На скамьет могут заниматься спортсмены разного уровня, т.к. максимальная нагрузка составляет 200 кг. Т.е. можно выполнять многие упражнения используя утяжелители в виде дисков MB Barbell. Главные преимущества скамьи 2в1: Быстрая и удобная система трансформации Складная конструкция и компактное хранение Можно качать пресс и выполнять упражнение"Гиперэкстензия" Скамья упакована в надежную картонную коробку, что делает удобным хранение и транспортировку.Скамья для пресса может служить:* для ежедневных тренировок после рабочего дня в офисе