Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              3 500

              Скамья 2в1 Пресс + Гиперэкстензия

              Телефон
              +79219791611
              Продавец
              admiral100
              0
              Описание товара
              Скамья 2в1 - это универсальный тренажер для пресса и мышц спины, который изготовлен из металла толщиной 1.5 мм. Профиль скамьи 40/40 мм. На скамьет могут заниматься спортсмены разного уровня, т.к. максимальная нагрузка составляет 200 кг. Т.е. можно выполнять многие упражнения используя утяжелители в виде дисков MB Barbell. Главные преимущества скамьи 2в1: Быстрая и удобная система трансформации Складная конструкция и компактное хранение Можно качать пресс и выполнять упражнение"Гиперэкстензия" Скамья упакована в надежную картонную коробку, что делает удобным хранение и транспортировку.Скамья для пресса может служить:* для ежедневных тренировок после рабочего дня в офисе
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store