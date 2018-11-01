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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              9 000

              Гантели разборные MB BARBELL вес 42 кг

              Телефон
              +79219791611
              Продавец
              admiral100
              0
              Описание товара
              Гантель обрезиненная 42 кг. MB Barbell серия Атлет. D31 Технические характеристики. Габариты: длинна грифа 400 мм. Материал: резина, металл. Комплектация: гриф хромированный D30 L400 (вес 2 кг.) MB Barbell
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