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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              2 200

              Гриф для гантели хромированный, 490 мм Модель MB BarM50 M490B

              Телефон
              +79219791611
              Продавец
              admiral100
              0
              Описание товара
              Технические характеристики:  • Длина грифа 490 мм. • Длина втулки 180 мм. • Посадочная длина втулки: 170 мм. • Расстояние между втулками 130 мм. • Диаметр втулки 50 мм. • Диаметр ручки грифа 33 мм. • Вес c замками 6,5 кг. • Ширина гайки: 30 мм. Описание:  • Гриф изготовлен из стали (марка 45).  • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Рифленая ручка вращается. • В качестве замка используется гайка.  • Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
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