Гриф для гантели хромированный, 490 мм Модель MB BarM50 M490B

Описание товара

Технические характеристики: • Длина грифа 490 мм. • Длина втулки 180 мм. • Посадочная длина втулки: 170 мм. • Расстояние между втулками 130 мм. • Диаметр втулки 50 мм. • Диаметр ручки грифа 33 мм. • Вес c замками 6,5 кг. • Ширина гайки: 30 мм. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 45). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Рифленая ручка вращается. • В качестве замка используется гайка. • Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.